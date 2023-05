Bundesliga FC Bayern empfängt formstarke Schalker

Der FC Bayern München will im Endspurt um die deutsche Meisterschaft Verfolger Borussia Dortmund auf Abstand halten. Die Bayern haben in der Tabelle der Fußball-Bundesliga derzeit einen Zähler Vorsprung auf Dortmund und empfangen am drittletzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr) den abstiegsbedrohten FC Schalke 04. Die Gäste kommen nach zwei Siegen in Folge mit Selbstvertrauen nach München.

dpa