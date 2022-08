Heimspiel FC Bayern empfängt VfL Wolfsburg mit Ex-Coach Kovac

Der FC Bayern München bestreitet am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg sein erstes Heimspiel in der neuen Fußball-Saison. Es kommt dabei zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Niko Kovac, der erstmals nach seiner Entlassung im November 2019 wieder als Bayern-Gegner in der Allianz Arena auftaucht. „Es ist immer wieder schön, dort hinzukommen, wo man selbst gespielt hat oder gearbeitet hat als Trainer“, sagte der 50 Jahre alte Kovac vor dem Gastspiel mit dem VfL, der in München noch nie gewinnen konnte.

dpa