Fussball FC Bayern erfährt Achtelfinalgegner in der Champions League Der FC Bayern München blickt heute gespannt in die Schweiz. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon werden die Achtelfinalpaarungen der Champions League ausgelost. Die Bayern befinden sich ebenso wie Borussia Dortmund in Topf 1 der acht Gruppensieger. Sechs Gruppenzweite stehen für den deutschen Rekordmeister als Gegner zur Auswahl, darunter gleich drei aus England: FC Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur. Dazu kommen Atlético Madrid, AS Rom und Olympique Lyon.

Mail an die Redaktion Eine Loskugel wird bei der UEFA Champions League Auslosung gezogen. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/Archiv

München.„In dieser Phase gibt es keine schwachen Mannschaften“, sagte Torjäger Robert Lewandowski zu möglichen Wunschgegnern. Im Hinspiel treten die Bayern am 12./13. oder 19./20. Februar auswärts an. Das Rückspiel findet am 5./6 oder 12./13. März in der Münchner Allianz Arena statt.