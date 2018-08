Fussball FC Bayern eröffnet 56. Bundesliga-Saison gegen Hoffenheim Der FC Bayern München eröffnet heute mit einem Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim die 56. Saison der Fußball-Bundesliga. Sie soll nach dem Willen des neuen Trainer Niko Kovac im Mai 2019 mit dem siebten Meistertitel in Serie enden. „Dass wir den Meistertitel holen wollen, ist klar“, sagte Kovac.

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Trainer Niko Kovac lacht vor Spielbeginn. Foto: Arne Dedert

München.Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann hat sich eine Kampfansage an den Serienmeister der vergangenen sechs Spielzeiten getraut. Man werde probieren, dem deutschen Rekordchampion den Titel streitig zu machen. Nach sieben Wochen intensiver Vorbereitung sieht Kovac den Titelverteidiger bestens vorbereitet. „Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft einen Toptag erwischen wird“, sagte der Kroate. In den vergangenen fünf Jahren hat der FC Bayern die Bundesliga-Saison als Meister jeweils mit einem Sieg in der heimischen Arena eröffnet.