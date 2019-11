Fussball FC Bayern eröffnet in Düsseldorf den Jahresendspurt Nach der Länderspielpause startet der FC Bayern München heute in der Fußball-Bundesliga mit einem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf in den Jahresendspurt.

Merken

Mail an die Redaktion Hansi Flick vom FC Bayern München steht vor Spielbeginn am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Der vorerst bis Weihnachten zum Cheftrainer beförderte Hansi Flick will dabei seine kleine Siegesserie aus den Partien gegen Olympiakos Piräus (2:0) in der Champions League und gegen Borussia Dortmund (4:0) in der Meisterschaft fortsetzen. Der Wunsch der Münchner bis Weihnachten lautet, Tabellenführer zu werden. Vor den letzten sechs Hinrundenpartien liegen die Bayern als Tabellendritter vier Punkte hinter Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zurück.

Der FC Augsburg ist am 12. Spieltag erst am Sonntag (15.30 Uhr) im Einsatz. Dann empfangen die Schwaben im eigenen Stadion Hertha BSC.