Fussball FC Bayern erreicht Champions-League-Achtelfinale mit 5:1

Niko Kovac, Trainer vom FC Bayern München, bei einer Pressekonferenz.

Torschütze Franck Ribery, FC Bayern, jubelt über sein Tor zum 5:1.

München.Mit einem deutlichen Sieg gegen Benfica Lissabon hat der FC Bayern München das Achtelfinale der Champions League erreicht. Das Team von Trainer Nico Kovac besiegte die Gäste aus Portugal am Dienstagabend mit 5:1 (3:0). Die Tore für die Münchner erzielten Arjen Robben (13., 30.), Robert Lewandowski (36., 51.) und Franck Ribéry (76.). Den einzigen Treffer für Lissabon erzielte der Portugiese Gedson Fernandes (46.) unmittelbar nach der Halbzeitpause. Das letzte Gruppenspiel bestreitet der FC Bayern am 12. Dezember gegen Ajax Amsterdam, das ebenfalls schon sicher im Achtelfinale steht. Für beide Teams geht es dann noch um den Sieg in der Gruppe E.