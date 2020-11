Anzeige

Fussball FC Bayern-Frauen siegen im Spitzenspiel Beim 4:1-Erfolg gegen Wolfsburg kassierten die FC Bayern-Frauen das erste Gegentor der Saison. Sie bleiben Tabellenführer.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Lea Schüller (r) und Wolfsburgs Dominique Janssen kämpfen um den Ball. Foto: Angelika Warmuth/dpa

München.Die Fußball-Frauen des FC Bayern München haben das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg für sich entschieden. Die Münchnerinnen bleiben dank des 4:1 (2:0)-Erfolgs mit neun Siegen aus neun Spielen an der Tabellenspitze und kassierten am Sonntag lediglich das erste Gegentor in dieser Saison. Nach dem 1:1-Remis beim SC Freiburg ließ der niedersächsische Double-Sieger indes zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Punkte liegen. Der Rückstand auf die Bayern-Frauen beträgt nun fünf Zähler.

Die Münchnerinnen ließen in der Defensive kaum etwas zu und präsentierten sich in der Offensive sehr effizient. Sie gingen durch Viviane Asseyi (26.) und Marina Hegering (43.) bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Lineth Beerensteyn sorgte nicht einmal eine Minute nach Wiederbeginn für die frühzeitige Entscheidung. Daran änderte auch der verwandelte Strafstoß von Lena Goeßling (64.) nichts mehr, denn Dominique Janssen stellte mit einem Eigentor den alten Vorsprung der Bayern wieder her (77.). (dpa)