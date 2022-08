Fußball FC Bayern gegen Gladbach: Augsburg auswärts gefordert Der FC Bayern München geht mit einem klaren Ziel in das Topspiel der Fußball-Bundesliga heute gegen Borussia Mönchengladbach. Im Duell Erster gegen Zweiter will Trainer Julian Nagelsmann mit seinem furios in die Saison gestarteten Team in der heimischen Arena den vierten Sieg im vierten Spiel bejubeln. „Wir sind sehr gut drauf, wir haben viel Selbstvertrauen. Wichtig ist, dass wir nicht straucheln“, sagte Nagelsmann am Freitag.

Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

München.In der vergangenen Saison konnten die Münchner keines ihrer drei Pflichtspiele gegen die Borussia gewinnen. Im DFB-Pokal gab es sogar ein unvergessenes 0:5-Debakel der Bayern in Mönchengladbach.

Bereits am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gastiert der FC Augsburg bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Augsburger sind mit zwei Heimniederlagen und einem überraschenden Sieg in Leverkusen wechselhaft in die Spielzeit gestartet. Sie beklagen zudem zahlreiche verletzte Profis, gerade in der Defensive. FCA-Trainer Enrico Maaßen bescheinigte den Hoffenheimern „viel Offensivqualität“. Er forderte: „Wir müssen mutig bleiben und weiter aktiv Fußball spielen.“