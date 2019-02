Fussball FC Bayern gegen Leverkusen mit James von Beginn James Rodríguez steht in der Startelf von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München bei der Auswärtspartie gegen Bayer Leverkusen.

Mail an die Redaktion James Rodriguez vom FC Bayern München. Foto: Matthias Balk/Archiv

Leverkusen.Das gaben die Münchner am Samstag vor der Bundesliga-Partie bekannt. Zuletzt war der von Real Madrid bis zum Saisonende ausgeliehene WM-Torschützenkönig von 2014 nur zu Kurzeinsätzen gekommen - in der Rückrunde stand er noch nicht in der Startformation. Die Bayern haben noch nicht darüber entschieden, ob sie beim 2017 verpflichteten Kolumbianer die 42 Millionen Euro teure Kaufoption ziehen.

Am Vormittag hatte der Club bereits mitgeteilt, dass Mittelfeldmann Thiago wegen muskulärer Probleme ausfällt. Der Spanier Javier Martinez sitzt in Leverkusen zudem zunächst nur auf der Bank. Für den Tabellen-Zweiten startet hingegen unter anderem auch Rafinha. Im Bayern-Tor steht Sven Ulreich, der den verletzten Nationalkeeper Manuel Neuer vertritt.