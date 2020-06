Anzeige

Fussball FC Bayern geht im Sommer virtuell auf Tour Der FC Bayern geht auch in diesem Sommer auf Tour - allerdings wegen der Corona-Pandemie nur virtuell.

München.Nach dem USA-Trip im vergangenen Jahr gibt es in diesem Jahr keine Asien-Reise, dafür will der deutsche Fußball-Meister „Fans weltweit die Möglichkeit geben, die Vorbereitungsphase in Echtzeit miterleben zu können“. Über digitale Plattformen soll es Autogrammstunden mit den Stars geben, dazu sind unter anderem Fan-Spiele geplant. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wird zudem ein Testspiel in der Allianz Arena bestreiten. Datum und Gegner will der Verein laut Mitteilung vom Dienstag zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Ohne die ursprünglich geplante Tour im Sommer habe man mit einem Partner und Sponsor (Audi) „diese globale digitale Initiative konzipiert, um den weltweiten Zusammenhalt der FC Bayern Familie insbesondere in Zeiten von Corona zu leben und zu festigen. Unsere Fans auf der ganzen Welt können sich auf spannende Inhalte auf unseren Plattformen freuen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die Tour findet vom 25. Juli bis 2. August statt.

„So schwer uns alle diese Pandemie trifft, haben wir in den vergangenen Wochen erlebt, wie stark die Verbindung zwischen dem FC Bayern und seinen Fans auf der ganzen Welt ist. Mit dieser digitalen Tour wollen wir zeigen, dass wir unseren Fans auch in schwierigeren Zeiten immer nahe sind und stets zusammenhalten“, sagte Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie beim FC Bayern.