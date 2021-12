Anzeige

Fussball FC Bayern gespannt vor Auslosung von CL-Achtelfinale Der FC Bayern München erfährt am Montag (12.

Mail an die Redaktion Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, kommt vor einem Spiel ins Stadion. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Nyon.00 Uhr) seinen Achtelfinal-Gegner in der Champions League. In Nyon in der Schweiz werden die ersten K.o.-Duelle der Fußball-Königsklasse ermittelt. Der FC Bayern hat mit sechs Siegen eine makellose Vorrunde bestritten und bekommt als Gruppensieger einen Zweiten zugelost. „Es ist schon unser Anspruch, einer der Favoriten zu sein. Wir wollen gerne die Champions League gewinnen“, hatte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 3:0 am Mittwochabend gegen den FC Barcelona verkündet.

Als Gegner der Münchner kommen zum Beispiel Thomas Tuchels Titelverteidiger FC Chelsea, Paris Saint-Germain mit Lionel Messi oder Atlético Madrid infrage. Die Hinspiele des Achtelfinales werden am 15./16. oder 22./23. Februar ausgetragen, die Rückspiele finden am 8./9. oder 15./16. März statt. Der FC Bayern tritt als Gruppensieger zunächst auswärts an.

