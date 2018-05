Fussball

FC Bayern gibt Talent Evina Profivertrag bis 2021

Der FC Bayern München hat Nachwuchsspieler Franck Evina mit einem Profivertrag bis zum 30. Juni 2021 ausgestattet. Dies teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit. Zuvor hatten die Münchner die Vertragsverlängerungen mit Arjen Robben und Rafinha bis jeweils Sommer 2019 verkündet. Der 17-jährige Evina hatte erst am 28. April beim 4:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sein Debüt in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Offensivspieler wechselte im Sommer 2013 vom SV Neuperlach-München zu den Münchner U14-Junioren.