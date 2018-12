Fussball FC Bayern hofft auf schnelle Gnabry-Rückkehr Der FC Bayern München muss vor dem letzten Spiel des Jahres um Serge Gnabry bangen. „Bei Serge müssen wir schauen, was das Kernspin sagt. Ich hoffe nicht, dass muskulär etwas kaputt gegangen ist“, sagte Trainer Niko Kovac nach dem 1:0 des FC Bayern gegen RB Leipzig am Mittwoch. Gnabry war nach einer knappen halben Stunde verletzt ausgewechselt worden, für ihn kam der spätere Matchwinner Franck Ribéry. Am Samstag spielen die Münchner bei Eintracht Frankfurt.

Mail an die Redaktion Franck Ribery (l) von Bayern und Serge Gnabry von Bayern klatschen bei Gnabrys Auswechslung ab. Foto: Tobias Hase/Archiv

München.Ebenfalls angeschlagen verließ Kingsley Coman die Arena. Der in dieser Saison nach einem Syndesmosebandriss lange ausgefallene Franzose musste in der zweiten Spielhälfte vorzeitig vom Feld, weil er einen Schlag abbekommen hatte. „Ich hoffe, dass er sich in den nächsten drei Tagen erholt, dass er einsatzfähig ist“, sagte Kovac.

Beim 1:0 gegen die Sachsen mussten die Münchner auf den angeschlagenen Jérôme Boateng verzichten. Ob der Innenverteidiger gegen die Hessen wieder auflaufen kann, ist unklar.