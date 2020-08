Anzeige

Fussball FC Bayern holt schottisches Talent Hepburn an seinen Campus Im Wettbewerb der europäischen Fußballvereine um internationale Talente hat der FC Bayern einen weiteren Jugendlichen an seinen Münchner Campus gelockt.

Mail an die Redaktion Jochen Sauer, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des FC Bayern München. Foto: Andreas Gebert/dpa/Archivbild

München.Der schottische Junioren-Nationalspieler Barry Hepburn (16) wechselt von Celtic Glasgows U18-Team zum Champions-League-Gewinner. Laut Campus-Leiter Jochen Sauer besitzt der Flügelstürmer „viel Potenzial“. Hepburn solle „bei seinen weiteren Entwicklungsschritten“ geholfen werden.

Der 1,73 Meter große Hepburn sei zunächst in der U17 eingeplant, die nach dem Wechsel von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose zu den Profis in den Trainerstab von Hansi Flick in der kommenden Saison von Danny Schwarz betreut wird. Hepburn ist nicht der erste Nachwuchsakteur, der von Celtic in die Nachwuchsakademie der Bayern wechselt. Der 17 Jahre alte Innenverteidiger Liam Morrison wechselte im vergangenen Sommer von dem schottischen Spitzenclub nach München.