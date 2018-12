Fussball FC Bayern in Hannover mit Hummels und Coman in der Startelf

Mail an die Redaktion Mats Hummels spielt den Ball. Foto: Sven Hoppe/Archiv

Hannover.Mit Fußball-Nationalspieler Mats Hummels und Kingsley Coman beginnt der FC Bayern München das Bundesligaspiel bei Hannover 96. Hummels stand in der Bundesliga letztmals am 10. November bei der 2:3-Niederlage bei Borussia Dortmund in der Start-Formation. Der Innenverteidiger rückt für Jerome Boateng in die erste Elf. Der Franzose Coman wird erstmals seit dem 24. August wieder anfangen. Der Offensivspieler fiel nach dem 3:1 gegen Hoffenheim zum Ligastart wegen eines Syndesmosebandrisses wochenlang aus.