Fussball FC Bayern in Leverkusen doch ohne Mittelfeldspieler Thiago Der FC Bayern muss im Gastspiel der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen nun doch auf Thiago verzichten.

Mail an die Redaktion Bayern Münchens Thiago beim Training. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Leverkusen.Das gab der Rekordmeister am Samstagmorgen bekannt. Der Mittelfeldspieler leidet an muskulären Problemen. Trainer Niko Kovac war zuletzt noch von einer rechtzeitigen Genesung des Spaniers ausgegangen, verzichtet in der Partie um 15.30 Uhr nun aber doch auf einen Einsatz Thiagos. Daneben fehlt auch Torhüter Manuel Neuer wegen einer nicht genauer definierten Verletzung an der rechten Hand. Er wird von Sven Ulreich vertreten. Auch die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry sind wegen Trainingsrückstands nicht dabei. Dafür rücken Lukas Mai und der 17 Jahre alte Joshua Zirkzee in den Kader.