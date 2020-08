Anzeige

Fussball FC Bayern in Portugal eingetroffen Der FC Bayern München ist in Portugal angekommen.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Torwart Manuel Neuer. Foto: Sven Hoppe/dpa

Lagos.Die Chartermaschine mit der Mannschaft des deutschen Fußball-Meisters um Kapitän Manuel Neuer an Bord landete am Sonntagabend in Faro, wie die Münchner mitteilten. Von dort aus ging es an der Algarve mit dem Bus weiter ins rund 90 Kilometer entfernte Lagos, wo Trainer Hansi Flick seinem Kader vor dem Viertelfinale gegen den FC Barcelona am kommenden Freitag den Feinschliff für das Finalturnier der Champions League vom 12. bis 23. August in Lissabon verpassen möchte.

„Wir wollen uns gut vorbereiten auf Barcelona“, sagte Flick nach dem Achtelfinalerfolg gegen den FC Chelsea, der am Samstagabend auch im Rückspiel in München mit 4:1 besiegt worden war. „Wir wollen uns an die Temperaturen gewöhnen“, begründete der 55 Jahre alte Bayern-Coach die frühzeitige Anreise ins sommerlich heiße Portugal.

Inklusive einiger Nachwuchsakteure umfasst der Kader des deutschen Rekordmeisters 27 Akteure. Diesem gehört auch der am Fuß verletzte Abwehrspieler Benjamin Pavard an. Der französische Weltmeister reiste aber zunächst nicht mit nach Lagos. Pavard soll aber bei positivem Heilungsverlauf nachträglich in Portugal zum Team stoßen.