Champions League FC Bayern kämpft um Achtelfinale und Dortmund-Rhythmus

Der FC Bayern München will am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Champions League den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen und für den Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund im Rhythmus bleiben. Nach zwei Siegen in zwei Spielen gegen Inter Mailand und den FC Barcelona soll in Europas Fußball-Königsklasse der dritte Erfolg gegen Gruppenschlusslicht Viktoria Pilsen aus Tschechien her.

dpa