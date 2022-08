Bundesliga FC Bayern mit Neuer gegen Frankfurt: „Prognose ist gut“

Der FC Bayern München rechnet zum Bundesliga-Auftakt bei Eintracht Frankfurt mit einem Einsatz von Nationaltorhüter Manuel Neuer. „Die Prognose ist ganz gut. Ihm geht’s besser. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann er morgen spielen“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie bei dem hessischen Europa-League-Sieger am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat1 und DAZN). Das Abschlusstraining am Donnerstag hatte Neuer wegen einer Magen-Darm-Verstimmung ebenso verpasst wie die Einheiten am Vortag.

dpa