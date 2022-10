Bundesliga FC Bayern mit Siegerelf von Barcelona gegen Mainz

Der FC Bayern München will mit der Siegerelf von Barcelona an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga stürmen. Trainer Julian Nagelsmann bietet am Samstag in der Allianz Arena gegen den FSV Mainz 05 exakt jene Formation auf, die auch am vergangenen Mittwoch in der Champions League beim eindrucksvollen 3:0 gegen den FC Barcelona begonnen hatte. Der ehemalige Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting führt damit erneut die Münchner Offensive an.

dpa