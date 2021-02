Anzeige

Fussball FC Bayern München holt sechsten Titel Der FC Bayern hat zum zweiten Mal nach 2013 die Club-WM gewonnen und damit den sechsten Titel geholt.

Mail an die Redaktion Münchens Robert Lewandowski und Tigres Diego Antonio Reyes (l-r.) im Duell um den Ball. Foto: Mahmoud Hefnawy/dpa

Doha.Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Donnerstag in Katar mit 1:0 (0:0) gegen Tigres UANL aus Mexiko und holte sich damit den sechsten Titel innerhalb eines Jahres. Weltmeister Benjamin Pavard (59. Minute) erzielte das entscheidende Tor für die Münchner, die nach einem positiven Corona-Test auf Thomas Müller verzichten mussten. Auch ohne den Mittelfeldstar bejubelten die Bayern nach den Siegen in Meisterschaft, Pokal, Champions-League und in zwei Supercups den nächsten Pokal. Sechs Titel binnen eines Jahres waren bislang nur dem FC Barcelona im Jahr 2009 geglückt. (dpa)