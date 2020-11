Anzeige

Fussball FC Bayern muss Hernández-Ausfall befürchten Der FC Bayern München muss einen Ausfall von Verteidiger Lucas Hernández befürchten.

Bayerns Lucas Hernandez geht verletzt vom Platz. Foto: Lukas Barth/epa/Pool/dpa/Archivbild

München.Der Fußball-Weltmeister war am Samstag beim 1:1 gegen Werder Bremen nach einem Zweikampf auf den Boden geknallt und nach 19 Minuten ausgewechselt worden. Er habe Probleme an der Hüfte gehabt und werde am Sonntag untersucht, sagte Trainer Hansi Flick. „Wir müssen abwarten.“

Für den im vergangenen Jahr für 80 Millionen Euro verpflichteten Hernández wäre ein längerer Ausfall besonders bitter, da er nach einer schwierigen ersten Saison mittlerweile als Linksverteidiger Stammkraft bei den Münchnern ist. Alphonso Davies fehlt als weiterer Linksverteidiger verletzt.

Flick hofft, dass im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen RB Salzburg Mittelfeldakteur Corentin Tolisso und Rechtsverteidiger Bouna Sarr nach ihren muskulären Problemen zurückkehren können. „Wir müssen abwarten und gehen kein Risiko ein“, sagte Flick.