Fussball FC Bayern nimmt Vorbereitung auf den FC Chelsea auf Der FC Bayern München hat die finale Vorbereitung auf die Fortsetzung der Champions League begonnen.

Mail an die Redaktion Münchens Trainer Hansi Flick geht vor einem Spiel zum Interview. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Nach einem freien Sonntag und einer Trainingseinheit via Video-Schalte am Montag ließ Trainer Hansi Flick den Doublesieger wieder auf dem Platz schwitzen. Der 55-Jährige trainierte am Dienstag mit insgesamt 23 Feldspielern, darunter neben den Profis auch die Nachwuchstalente Bright Arrey-Mbi, Jamala Musiala, Malik Tillman und Oliver Batista-Meier.

Das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea findet am Samstag statt. Die Bayern haben nach einem 3:0 im Hinspiel vor der Corona-Pause beste Chancen auf das Ticket für das Finalturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon. Dort wäre im Viertelfinale der FC Barcelona oder der SSC Neapel der Gegner.

Nicht für die Königsklasse spielberechtigt sind die Münchner Neuzugänge um Leroy Sané. Diese Gruppe trainierte mit einigen Jugendspielern unter der Leitung des neuen Assistenten Miroslav Klose.