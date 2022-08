Bundesliga FC Bayern nimmt Vorbereitung auf Spiel gegen Wolfsburg auf

Der FC Bayern hat die Vorbereitung auf sein erstes Bundesliga-Heimspiel der neuen Saison gegen den VfL Wolfsburg um den früheren Münchner Trainer Niko Kovac aufgenommen. Coach Julian Nagelsmann trainierte am Dienstagvormittag fast zwei Stunden mit seiner Mannschaft, wie die Münchner mitteilten. Matthijs de Ligt, Kingsley Coman, Mathys Tel und Sadio Mané hatten am eigentlich trainingsfreien Montag eine individuelle Einheit absolviert. Sie waren am Dienstag auch wieder auf dem Platz. Eric Maxim Choupo-Moting arbeitete nach seiner Nierenstein-Operation individuell.

dpa