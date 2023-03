Auswärtsspiel FC Bayern ohne Choupo-Moting gegen Leverkusen Der FC Bayern München muss im Auswärtsspiel der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen auf Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. „Der Rücken macht so zu, dass er auf keinen Fall spielen kann. Er konnte auch nicht trainieren“, sagte Nagelsmann am Freitag. Die Münchner sind am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Rheinland zu Gast und wollen dort ihre Tabellenspitze festigen.

Mail an die Redaktion Eric Maxim Choupo-Moting (l) jubelt mit seinem Teamgefährten Alphonso Davies. Foto: Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Archivbild

München.Wer für den nach Jamal Musiala (11 Bundesliga-Saisontore) mit zehn Treffern zweitbesten Münchner Torjäger zum Einsatz kommt, verriet Nagelsmann nicht. Top-Kandidat ist der Senegalese Sadio Mané, der auch gegen den FC Augsburg in der Startelf stand.

Er hoffe, dass Choupo-Moting in der kommenden Woche wieder belastbar sei, sagte der Bayern-Coach. Nach der Länderspielpause will er den 33-Jährigen im Topspiel gegen Borussia Dortmund wieder im Kader haben. Doch zuerst gehe es darum, Leverkusen zu besiegen, sagte Nagelsmann. Der Vorsprung von zwei Punkten in der Tabelle sei „zu wenig, um uns zurückzulehnen“.