Fußball FC Bayern ohne Goretzka und Davies Im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag fehlen die beiden Spieler wie auch schon gegen Lissabon.

Mail an die Redaktion Münchens Alphonso Davies verlässt bei seiner Auswechselung den Platz. Foto: Marius Becker/dpa/Archiv

München.Der FC Bayern muss auch im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Leon Goretzka und Alphonso Davies verzichten. Der erkältete deutsche Mittelfeldspieler und der angeschlagene Linksverteidiger aus Kanada hatten schon am Mittwochabend beim 4:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon nicht auflaufen können.

Goretzka sei noch nicht zu 100 Prozent fit, berichtete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag bei einer Video-Pressekonferenz. Bei Davies sei das Risiko für eine Rückkehr zu groß, man schaue in Richtung Mittwoch. Die Münchner spielen am Mittwoch (20.45 Uhr) in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach. Nagelsmann selbst kann vorerst wegen einer Corona-Infektion nicht an der Seitenlinie stehen, ihn vertreten vor Ort seine Assistenten um Dino Toppmöller.

