Fussball FC Bayern ohne James gegen HSV James Rodríguez wird beim FC Bayern im Heimspiel gegen den Hamburger SV noch kein Comeback in der Fußball-Bundesliga feiern. Trainer Jupp Heynckes möchte bei dem Nationalspieler aus Kolumbien, der von einer Wadenverletzung genesen ist, „kein Risiko eingehen“, wie er am Freitag sagte: „Ich bevorzuge, dass er noch weitere Trainingstage absolviert.“

München.James hatte sich am 20. Februar im Champions-League-Heimspiel gegen Besiktas Istanbul (5:0) verletzt. Der 26-Jährige könnte beim Rückspiel am kommenden Mittwoch in der Türkei wieder zum Kader gehören. Neben James fehlen den Bayern gegen den HSV nur noch die weiterhin verletzten Manuel Neuer und Kingsley Coman.