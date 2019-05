Fussball FC Bayern ohne Martínez gegen RB Leipzig Martinez hatte sich im Training verletzt. Beim entscheidenden Spiel im Titelkampf der Bundesliga wird er nicht dabei sein.

Javi Martinez von München läuft vor Spielbeginn über den Rasen. Foto: Patrick Seeger/Archivbild

Berlin.Der FC Bayern München muss beim möglicherweise entscheidenden Spiel im Titelkampf der Fußball-Bundesliga am Samstag bei RB Leipzig wie erwartet ohne Javi Martínez antreten.

Er könne am vorletzten Spieltag nicht mitwirken, sagte der Spanier am Freitag in Berlin anlässlich der Übergabe des DFB-Pokals für das Endspiel zwischen dem deutschen Rekordchampion und RB Leipzig am 25. Mai in der deutschen Hauptstadt. „Ich hoffe, nächste Woche kann ich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen“, sagte der Mittelfeldspieler.

Der 30-jährige Martínez hatte sich im Training am Unterschenkel verletzt. „Es geht gut, es ist ein kleines Problem. Es geht mir nicht so schlecht“, sagte er.