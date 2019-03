Fussball FC Bayern ohne Neuer und Alaba beim SC Freiburg Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München im Auswärtsspiel beim SC Freiburg.

Mail an die Redaktion Torwart Manuel Neuer vom FC Bayern München spricht auf einer Pressekonferenz. Foto: Matthias Balk/Archivbild

Freiburg.Der Kapitän des Rekordmeisters steht wegen muskulärer Probleme in der linken Wade nicht im Kader für die Partie am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky), wie die Bayern vor dem Anpfiff via Twitter mitteilten. Für den 33-Jährigen spielt Ersatzkeeper Sven Ulreich. Auch David Alaba fällt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus, für ihn bringt Trainer Niko Kovac den Brasilianer Rafinha links in der Viererkette mit Jérôme Boateng und Mats Hummels in der Innenverteidigung.

Die Nationalspieler Niklas Süle und Serge Gnabry sitzen eine Woche vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund zunächst auf der Bank. Wie lange Neuer und Alaba pausieren müssen, war zunächst unklar.