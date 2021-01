Anzeige

Fussball FC Bayern: Pokalspiel ohne Coman und Choupo-Moting Der FC Bayern München muss sein Nachholspiel im DFB-Pokal beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel ohne die angeschlagenen Offensivspieler Kingsley Coman und Eric Maxim Choupo-Moting bestreiten.

Mail an die Redaktion Zwei Spieler verfolgen einen Ball. Foto: picture alliance / Sophia Kembowski/dpa/Symbolbild

München.Flügelstürmer Coman hat erneut muskuläre Probleme. Entsprechend werde man bei ihm „kein Risiko“ eingehen, sagte Trainer Hansi Flick am Dienstag.

Mittelstürmer Choupo-Moting fällt für die Zweitrundenpartie am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD/Sky) in Kiel wegen Rückenproblemen aus. Dafür kann Flick wieder mit Nationalspieler Serge Gnabry planen, der nach einer Schienbeinprellung wieder voll mit dem Team trainieren konnte.

Die Bayern reisen ausnahmsweise erst am Spieltag nach Kiel. Als Begründung nannte Flick die aktuell „vielen Spiele und viel Zeit in Hotels“. Flick äußerte Respekt vor den Kielern, die sich in der 2. Liga oben festgesetzt hätten: „Kiel hat nichts zu verlieren.“ Der Sieger trifft im Achtelfinale auf den Zweitligisten Darmstadt 98.

Nach der Bundesliga-Niederlage in Mönchengladbach und der hohen Gegentorquote erwartet Flick eine bessere Leistung seiner Mannschaft, gerade defensiv. „Es geht darum, dass wir unser Optimum ausschöpfen.“ Sein Job sei es aber auch, „Ruhe zu bewahren“. Angesichts zunehmender Kritik an einzelnen Neuzugängen wie Douglas Costa oder dem Talent Tiago Dantas reagierte der Bayern-Coach in der Video-Pressekonferenz scharf: „Aber wenn's Spieler angeht, werde ich richtig sauer, wenn es unfair ist.“