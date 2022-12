Frauenfußball FC Bayern schwärmt von Kulisse: „Hype ist entstanden“

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich von der Münchner Rekordkulisse bei ihrem Champions-League-Spiel mächtig beeindruckt gezeigt. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist ein Hype entstanden nach der Europameisterschaft“, sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil nach dem 3:1-Sieg am Mittwochabend gegen den FC Barcelona. 24.000 Fans waren beim Coup der deutschen Vizemeisterinnen gegen das spanische Top-Team in der Allianz Arena dabei gewesen - so viele wie noch nie.

dpa