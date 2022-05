Bundesliga FC Bayern setzt erneut Zeichen für Frieden in der Ukraine

Der FC Bayern München will bei seinem letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart erneut ein Zeichen für Frieden in der Ukraine setzen. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, werden die Einlaufkinder am Sonntag gelbe und blaue Kleidung tragen. Zudem sollen die Werbebanden und Stadionleinwände vor Anpfiff in den ukrainischen Nationalfarben leuchten. Im Mittelkreis soll ein Banner mit dem Aufdruck „Beendet den Krieg - Stop the war“ zu sehen sein.

dpa