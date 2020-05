Anzeige

Fussball FC Bayern siegt problemlos gegen Fortuna Düsseldorf Der FC Bayern ist auf dem Weg zur achten Meisterschaft in Folge kaum noch aufzuhalten.

Mail an die Redaktion Münchens Robert Lewandowski (l) und Alphonso Davies bejubeln das 5:0 gegen Düsseldorf. Foto: Christof Stache/AFP/Pool/dpa

München.Die Münchner gewannen am Samstagabend gegen den Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf mit 5:0 (3:0). Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt vorerst zehn Punkte, der BVB spielt am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn. Düsseldorfs Zanka mit einem Eigentor (15.), Benjamin Pavard (29.) und Robert Lewandowski (43.) trafen in der ersten Halbzeit. Nach der Pause legten Lewandowski (50.) und Alphonso Davies (52.) nach.