Fußball FC Bayern startet Fußballschule im chinesischen Taicang

Der FC Bayern München hat den Start einer Fußballschule im chinesischen Taicang bekannt gegeben. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag mitteilte, enthält die langfristig angelegte Partnerschaft „einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch zwischen München und Taicang sowie eine ständige Präsenz von FC-Bayern-Jugendtrainern, die den lokalen Fußball in Taicang unterstützen“. Ziel sei es außerdem, die Marke FC Bayern in ganz China noch bekannter zu machen.

dpa