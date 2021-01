Anzeige

Fussball FC Bayern trifft in der Bundesliga auf Freiburg Vier Tage nach dem überraschenden Pokal-K.

Merken

Mail an die Redaktion Trainer Hansi Flick von München steht vor einem Spiel auf dem Spielfeld. Foto: Christian Charisius/dpa

München.o. gegen den Zweitligisten Holstein Kiel will der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga wieder einen Erfolg bejubeln. Der deutsche Serienmeister geht heute (15.30 Uhr) als Tabellenführer in das Heimspiel gegen den SC Freiburg. In den Partien am Samstag konnten sich die Münchner über Punktverluste der Verfolger RB Leipzig und Borussia Dortmund freuen. Bayern-Trainer Hansi Flick möchte eine Reaktion seiner Profis auf das Pokal-Aus sehen. Ein Spitzenteam zeichne aus, dass es schnell wieder in die Spur finde, sagte er.

Vor der Niederlage gegen die Kieler im Elfmeterschießen hatten die Bayern vor einer Woche auch in der Bundesliga in Mönchengladbach mit 2:3 verloren. Gegen die Borussia wurde dabei sogar eine 2:0-Führung verspielt. Von bislang 20 Heimspielen gegen Freiburg hat der deutsche Rekordmeister 17 gewonnen und keines verloren.