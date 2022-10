Red-Bull-Gründer gestorben FC Bayern über Mateschitz: „Förderer des Sports“ Der FC Bayern München hat den verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz gewürdigt. „Unser herzliches Beileid gilt der Familie und den Angehörigen von Dieter Mateschitz“, erklärte Vereinspräsident Herbert Hainer am Sonntag. „Er war ein großer Förderer des Sports und für den FC Bayern Basketball eine entscheidende Unterstützung bei der Umsetzung des nun entstehenden SAP Garden.“

Dietrich Mateschitz, Gründer von Red Bull, lacht in die Kamera. Foto: Hans Klaus Techt/Hans Klaus Techt/APA/dpa/Archiv

Fuschl am See.Mateschitz war am Samstag mit 78 Jahren gestorben. Der Österreicher war einst zusammen mit Uli Hoeneß maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, im Münchner Olympiapark eine neue Multifunktionsarena zu bauen.

Der sogenannte SAP Garden soll nach Bauverzögerungen voraussichtlich im Frühjahr 2024 eröffnen. Die Halle wird zweite Spielstätte der Bayern-Basketballer und neue Heimat des EHC Red Bull München aus der Deutschen Eishockey Liga.