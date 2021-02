Anzeige

Fussball FC Bayern: Upamecano „sehr wichtiger Baustein“ für Zukunft Der FC Bayern München sieht in Neuzugang Dayot Upamecano von RB Leipzig einen Schlüsselspieler für die Zukunft.

Merken

Mail an die Redaktion Leipzigs Dayot Upamecano am Ball. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

München.„Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Mitteilung des deutschen Fußball-Rekordmeisters vom Sonntag.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird vom 1. Juli an für die Bayern aktiv sein. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2026 datiert. Auch englischen Spitzenclubs wie dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wurde Interesse an dem Franzosen nachgesagt. Upamecano kann Leipzig für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro verlassen.

„Ich bin wie der ganze Verein sehr froh, dass es uns gelungen ist, Dayot zu uns zu bekommen“, sagte Flick am Sonntag. Doch erst einmal müssten sowohl der FC Bayern als auch Upamecano mit Leipzig auf ihre Aufgaben in der laufenden Saison fokussiert sein. „Wir müssen schauen, dass wir im nächsten knapp halben Jahr noch unsere Pflicht erfüllen“, sagte Flick am Tag vor dem Liga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld.

Gerade in Corona-Zeiten ist das Transfervolumen beachtlich. Teurer waren für die Bayern nur der für 80 Millionen Euro verpflichtete Rekordeinkauf Weltmeister Lucas Hernández und der für rund 50 Millionen Euro nach München gewechselte Nationalspieler Leroy Sané. Frankreichs Weltmeister Corentin Tolisso hatte bei seinem Wechsel 41,5 Millionen gekostet.

© dpa-infocom, dpa:210214-99-435961/3