Anzeige

Fussball FC Bayern verlängert Vertrag mit Mittelfeld-Talent Wanner Der FC Bayern München plant langfristig mit seinem Mittelfeld-Talent Paul Wanner.

Merken

Mail an die Redaktion Münchens Paul Wanner in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, hat der 16-Jährige seinen Vertrag verlängert. Details nannte der FC Bayern aber nicht. Aufgrund coronabedingter Personalprobleme hatte Wanner Anfang des Jahres beim 1:2 zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach sein Debüt bei den Münchnern gefeiert. Nach seiner späten Einwechslung wurde er mit 16 Jahren und 15 Tagen zum jüngsten Bundesligaspieler in der Historie der Münchner.

„Wir haben seine ersten Schritte jetzt in der Bundesliga begleitet, viele weitere sollen folgen. Paul ist ein besonderes Talent, das wir fördern wollen. Ich und mein Trainerteam werden versuchen, dem Anspruch, den er an uns stellt, gerecht zu werden. Andersherum erwarten wir, dass Paul auch immer alles reinlegt, was er hat“, sagte Trainer Julian Nagelsmann über den Teenager.

Wanner war 2018 aus Ravensburg nach München gewechselt. Er hat von der U14 an alle Nachwuchsmannschaften des FC Bayern durchlaufen. Wanner hat mittlerweile drei Kurzzeiteinsätze in der Bundesliga bestritten, für die U19 absolvierte er acht Spiele in dieser Saison.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-920735/2