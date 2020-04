Anzeige

Fussball FC Bayern verpflichtet Marina Hegering Die Münchner haben Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering unter Vertrag genommen. Der Vertrag läuft bis 2022.

München.Der FC Bayern hat Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering von der SGS Essen verpflichtet. Die Abwehrspielerin erhielt in München einen Zweijahresvertrag bis 2022, wie der Verein am Freitag mitteilte. Die 30-Jährige, die bisher elf Partien für die DFB-Auswahl bestritten hatte, will mit den Bayern deutscher Meister werden. „Das Potenzial, sich hier weiter zu entwickeln – als Sportlerin und als Mensch – ist sehr groß“, sagte Hegering.

Die Verteidigerin war 2009 und 2010 mit Duisburg DFB-Pokalsiegerin geworden. 2009 holte sie zudem den UEFA Women's Cup, damals das Pendant zur Champions League der Männer. Bayern-Trainer Jens Scheuer lobte seine neue Spielerin als „Persönlichkeit in der Bundesliga“ und setzt auf die Erfahrung Hegerings, die insgesamt 141 Partien in der Bundesliga bestritten hat.

