Fussball FC Bayern verpflichtet Talent Mamin Sanyang von Hoffenheim Der FC Bayern Campus hat sich ein weiteres Talent gesichert.

Mail an die Redaktion Das FC Bayern Logo auf der leeren Tribüne. Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Symbolbild

München.Der deutsche Fußball-Rekordmeister gab am Donnerstag die Verpflichtung des 17-jährigen Mamin Sanyang bekannt, der von der TSG 1899 Hoffenheim in die Münchner Nachwuchsakademie wechselt. Der Angreifer hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. In der abgebrochenen Junioren-Bundesligasaison kam er bei den Hoffenheimern meist in der U17 zum Einsatz, spielte aber auch zweimal für die U19. Er kam auf insgesamt neun Tore und vier Vorlagen.