Fußball FC Bayern vorerst ohne Stanisic Wegen eines Muskelbündelrisses muss der FC Bayern bis ins neue Jahr hinein ohne Außenverteidiger Josip Stanisic auskommen.

Mail an die Redaktion Josip Stanisic von München spielt den Ball. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archiv

München.Der 21 Jahre alte Kroate hat sich im Training einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen, wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Donnerstag mitteilte. Zur Ausfallzeit machte der Verein keine Angaben. Stanisic war nach einer Corona-Infektion erst gerade wieder in den Münchner Kader zurückgekehrt. Beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld saß er vor einer Woche auf der Ersatzbank, kam aber nicht zum Einsatz. Der kroatische Nationalspieler wird erstmals am Samstag im Topspiel bei Borussia Dortmund fehlen.

