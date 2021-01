Anzeige

Fussball FC Bayern weiter Spitze: 5:2 nach 0:2 gegen Mainz Titelverteidiger FC Bayern ist auch nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr Tabellenführer der Fußball-Bundesliga.

München.Die Münchner drehten gegen den Vorletzten FSV Mainz 05 am Sonntag einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 5:2-Heimsieg. Damit verwies der deutsche Fußball-Rekordmeister den Rivalen RB Leipzig nach einer Nacht an der Spitze wieder auf Rang zwei. Joshua Kimmich (50. Minute), Leroy Sané (55.), Niklas Süle (70.) und Robert Lewandowski (76./Foulelfmeter, 83.) retteten den Bayern nach schwacher erster Halbzeit noch den fest eingeplanten Erfolg. Jonathan Burkardt (32.) und Alexander Hack (44.) trafen für die Gäste.