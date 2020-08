Anzeige

Fussball „FC Bayern Welt“: Rummenigge erwartet „Erfolgsstory“ Der FC Bayern will von Dezember an mit seiner „FC Bayern Welt“ im Herzen Münchens zu einem besonderen Anziehungspunkt werden.

Merken

Mail an die Redaktion Karl-Heinz Rummenigge bei einer Veranstaltung. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild

München.„Das wird eine neue Benchmark für den europäischen Fußball, ich kenne nichts Vergleichbares in ganz Europa“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag bei der Besichtigung des im Umbau befindlichen Gebäudes in Rathaus-Nähe. „Wir sind überzeugt, das wird absolut eine Erfolgsstory werden.“

Auf einer Gesamtfläche von etwa 3500 Quadratmetern sind neben einem großen Fanshop zwei Restaurants mit 200 bis 250 Plätzen, ein Boutique-Hotel im bayerischen Stil mit 30 Zimmern sowie eine Event- und Meeting-Location im Bau. „Unser Ziel ist, dass nach der Allianz Arena, nach dem Campus, nach der Säbener Straße dieses Objekt in jedem Reiseführer steht und es für jeden Touristen Pflicht ist, hierherzukommen und die Marke FC Bayern und die Marke der Partner erleben zu können“, sagte Vorstand Jörg Wacker.

Die Bayern sind mit dem Catering-Unternehmen DO&CO nach Angaben vom Dienstag „sehr langfristig“ Mieter in dem Gebäude, eine konkrete Dauer wurde nicht genannt. Die Eröffnung ist für den Dezember geplant. „Ich bin schwer begeistert, was hier entsteht“, sagte Rummenigge. Das Gebäude sei gleich neben „unserem zweiten Wohnzimmer, dem Balkon“, sagte Rummenigge. Da könne man bei der nächsten Meisterfeier zu Fuß herübergehen.

Ob das bislang als „FC Bayern Welt“ firmierende Projekt am Ende auch so heißt, ist offen. Man finde Welt oder World ganz gut, aber habe auch noch ein paar Alternativvorschläge auf dem Tisch, sagte Wacker. Er verriet, dass die Zahl von 30 Hotelzimmern auch in Anlehnung an 30 deutsche Meisterschaften des Clubs vorgenommen worden sei. Bei der nächsten Meisterschaft werde man sich etwas anderes einfallen lassen, sagte der Vorstand.