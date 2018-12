Fussball

FC Bayern will Aufwärtstrend fortsetzen, FCA zum Angstgegner

Der FC Bayern München will heute seinen Aufwärtstrend im bayerisch-fränkischen Derby fortsetzen. Gegen den 1. FC Nürnberg soll der erste Heimsieg seit Mitte September gelingen. Den letzten Dreier in der Fußball-Bundesliga zu Hause gab es beim 3:1 gegen Bayer Leverkusen. „Wir müssen gewappnet sein, wollen das Spiel definitiv gewinnen und nehmen es sehr ernst“, sagte Trainer Niko Kovac. Der Kroate will an seinem neuen Kurs festhalten. Er stoppt die Rotation und setzt auf ein verändertes Spielsystem.