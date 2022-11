Champions League FC Bayern will gegen Mailand perfekte Gruppenphase vollenden

Der FC Bayern will auch ohne einige Fußballstars mit einer makellosen Bilanz die Champions-League-Gruppenphase beenden. Die Münchner peilen am Dienstag (21.00 Uhr) in der Allianz Arena gegen Inter Mailand den sechsten Sieg im sechsten Spiel an. „18 Punkte in der Gruppe wären sehr, sehr stark“, sagte Trainer Julian Nagelsmann über die Gruppe mit den Italienern, dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen.

dpa