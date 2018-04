Fussball

FC Bayern will gegen Real Madrid im Heimspiel vorlegen

Der FC Bayern München will am heutigen Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Titelverteidiger Real Madrid den Grundstein für den Einzug in das Finale der Champions League legen. Jupp Heynckes geht „sehr optimistisch“ in sein letztes Königsklassen-Heimspiel mit dem deutschen Meister. „Wille kann Berge versetzen“, sagte der 72-Jährige zu der schwierigen Aufgabe gegen den Titelgewinner der vergangenen beiden Jahre. Ein Schlüssel zum Erfolg lautet, den überragenden Real-Torjäger Cristiano Ronaldo in Schach zu halten. Der Portugiese erzielte im vergangenen Jahr im Viertelfinale fünf von sechs Toren gegen die Bayern, die damals unglücklich ausschieden.