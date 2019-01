Fussball FC Bayern will Pavard schon im Winter: Reschke lehnt ab Der FC Bayern will Weltmeister Benjamin Pavard laut einem Medienbericht noch vor dem bereits fixierten Transfer im Sommer nach München holen.

Mail an die Redaktion Benjamin Pavard von Stuttgart nimmt den Ball an. Foto: Patrick Seeger/Archiv

München.Die französische Sportzeitung „L'Équipe“ meldete am Dienstag, dass der deutsche Fußball-Meister den 22-Jährigen noch vor Ende der Winter-Wechselfrist verpflichten will. Dafür wolle Bayern den im Abstiegskampf steckenden Schwaben eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro bieten. Zuletzt war der Wechsel des Abwehrspielers im Sommer offiziell bestätigt worden - München bezahlt dafür eine festgeschriebene Summe von 35 Millionen Euro.

Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke aber lehnt einen Verkauf des Verteidigers ab. „Pavard wird bei uns bleiben, ein vorzeitiger Wechsel ist überhaupt kein Thema“, sagte er der Münchner „Abendzeitung“ am Dienstag als Reaktion auf den „Équipe“-Bericht. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt Bayern den VfB in der Bundesliga.