Anzeige

Fussball FC Bayern will Serie gegen Werder ausbauen Wenige Tage nach dem 0:6-Debakel mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sind Kapitän Manuel Neuer & Co.

Merken

Mail an die Redaktion Deutschlands Torhüter Manuel Neuer steht vor Spielbeginn im Stadion. Foto: Daniel Gonzales Acuna/dpa/Archivbild

München.heute wieder in der Bundesliga gefordert. Neuer will mit dem FC Bayern München die Rekordsiegserie gegen Werder Bremen ausbauen. Die Münchner gewannen die vergangenen 19 Bundesliga-Partien gegen die Hanseaten, das ist die längste Siegesserie in der Liga-Historie. Verzichten muss Tabellenführer Bayern außer auf Mittelfeldchef Joshua Kimmich auch auf Corentin Tolisso. Der Franzose fällt im Heimspiel wegen muskulärer Probleme aus.

Der FC Augsburg steht zeitgleich vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Nach der 0:3-Heimpleite vor zwei Wochen gegen Hertha BSC will das Team von Trainer Heiko Herrlich bei Champions-League-Starter Borussia Mönchengladbach überraschen. „Wir werden versuchen, sie so lange wie möglich zu ärgern“, sagte Herrlich. Einst stürmte Herrlich für die Borussia, wurde 1995 mit den Gladbachern Pokalsieger.