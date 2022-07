USA-Reise FC Bayern wirbt für Gleichstellung und gegen Ausgrenzung

Der FC Bayern München hat im Rahmen seiner USA-Reise für Gleichstellung geworben und sich gegen Ausgrenzungen jeder Art gestellt. „Wir haben eine Verantwortung, Diskussionen über Hass anzuregen und darüber, wie wir ihn gemeinsam in unserem Sport und letztendlich in der Gesellschaft stoppen können“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im National Museum of African American History and Culture in Washington. Diese fand im Rahmen der Münchner Initiative „Rot gegen Rassismus“ statt.

dpa