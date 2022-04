Anzeige

2. Bundesliga FC Ingolstadt beim 0:4 chancenlos gegen Hamburger SV Der FC Ingolstadt hat auf seiner Abschiedstournee in der 2. Fußball-Bundesliga seine nächste Niederlage kassiert. Der bereits als Absteiger feststehende Verein aus Oberbayern war am Samstag beim 0:4 (0:2) gegen Aufstiegskandidat Hamburger SV über die gesamte Spielzeit ohne Chance.

dpa

Mail an die Redaktion Hamburgs Sonny Kittel (M) lässt vor Ingolstadts Rico Preißinger (l) und Nico Antonitsch für Mikkel Kaufmann passieren. Foto: Stefan Puchner/Stefan Puchner/dpa

Ingolstadt.Für die spielbestimmenden Hanseaten waren vor 8081 Zuschauern Sonny Kittel (27. Minute), Sebastian Schonlau (29.), Robert Glatzel (57.) mit seinem 19. Saisontor und Mikkel Kaufmann (81.) erfolgreich.

Dank des dritten Siegs nacheinander lassen sich die Hanseaten im Endspurt um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nicht mehr abschütteln. Gegen dominierende Gäste wurde der Tabellenletzte aus Ingolstadt früh in die Defensive gedrängt. Am Ende stand das vierte sieglose Spiel nacheinander für die Schanzer.